SİBEL CAN'DAN MUTLU KAYA CEVABI
Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya ile ilgilenmeyi kısa sürede kestiği gerekçesiyle rol yapmakla suçlanan Sibel Can'dan cevap geldi.
Hastanede tedavi gören Mutlu Kaya'yı hiç arayıp sormamakla suçlanan Sibel Can, eleştirilere Instagram'dan cevap verdi.
"İYİLİK KESİNTİYE UĞRAYABİLİR"
Ünlü sanatçı, "İyilik insanlar arasında kesintiye uğrayabilir. Fakat iyiliği yapanla Allah arasında kesinti olmaz" diye yazdı.
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