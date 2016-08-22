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sibel can'dan duygusal mesaj

SİBEL CAN'DAN DUYGUSAL MESAJ

Ünlü şarkıcı Sibel Can, kızı Melisa Ural'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal bir yazıyla kutladı.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 16:45
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Sibel Can, Hakan Ural'dan olan kızı Melisa için sosyal medya hesabı üzerinden doğum günü paylaşımında bulundu.



Melisa ile çekilmiş eski bir fotoğrafı paylaşan ünlü şarkıcı, "Bir kızı olmalı insanın, Melisa senin gibi annesinin prensesi güzel kalpli kızım… Alabildiğine sadık, vefakar, merhametli, hepimizin küçük annesi. Alabildiğine zorlu ve nazenin.



Kızı olmalı insanın, senin gibi… Canını emanet ettiğin, elin, ayağın, gözün kulağın, her şeyin. Hata yaptığında gözlerinin içine baktığın, bakar bakmaz masumiyetiyle saniyeler içinde eridiğin, vefasına taptığın. Kızı olmalı insanın,senin gibi… Canıyla canlandığın, varlığıyla anlamlandığın özlemiyle ve iç çekişlerinle dağ dağ efkarlandığın. Kızı olmalı insanın, senin gibi…Melek kalpli prensesim Melisa Ural iyi ki doğmuşsun seni çok seviyorum güzel kızım… Allah seni her zaman kanatlarının altında korusun. İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.










Etiketler: Sibel  Can  Dan  Duygusal  Mesaj    haber

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