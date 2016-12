Yeni albümündeki iki şarkısını Müslüm Gürses'e ithaf ettiğini söyleyen Sibel Can, Muhterem Nur'u kızdırdı. Nur, Can'ı Reklam yapmakla suçladı: Bir gün bile Müslüm'ü anma gününe katılmadı. Nereden dostu oluyor?



Üç yıl önce hayata veda eden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Sibel Can'a ateş püskürdü. 29 Nisan'da yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan Can'ın, albümdeki iki şarkıyı Müslüm Gürses'e ithafen okuduğunu söylemesi Nur'u çileden çıkardı. Sibel Can'ın promosyon için Müslüm Gürses'in adını kullandığını söyleyen Nur, şöyle konuştu: "Sibel Can tanınan bir sanatçı, ne gerek var böyle şeylere! Ben aslında bir Sibel Can hayranıyım ama neden albümü çıkaracağı zaman Müslüm Gürses'in adını kullanıp bunun üzerinden reklam yapıyor? Yazıklar olsun, yazık!"







'MÜSLÜM BABA SÖZ VERMEDİ'







Sibel Can'ın, "Şarkıları dinletmiştim, Müslüm Gürses 'Birlikte söyleriz' demişti. Kısmet olmadı" iddiasına da açıklık getiren Muhterem Nur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Madem söz verdi, neden üç yıl önce albüm çıkarmadı? Müslüm Gürses ile Sibel Can, Antalya'da birlikte çalıştılar. Müslüm Baba, Can'ın sesini çok beğenirdi. Ancak Müslüm Baba, Sibel Can'a böyle bir söz vermedi!" Muhterem Nur, Sibel Can'ın babası ile Müslüm Gürses'in dost oldukları iddiasını da yalanladı: "Müslüm Baba ile Sibel Can'ın babası arkadaş değildi. Belki tanışıyorlardı, o kadar! Müslüm'ün adı bende miras. Bunu iyi saklamam, kollamam gerek. Artık sıkıldım; Müslüm Gürses bir promosyon malzemesi olamaz; buna izin vermem. Onun anısını iyi yaşatalım, böyle yalan yanlış konular beni üzüyor. Sibel Can bir gün bile Müslüm Gürses'in mezarı başına gelmedi, bir gün anma gününe katılmadı. Nereden dostu oluyor?