SİBEL CAN, YILLAR SONRA İLK KEZ BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENDİ
Tatilini Çeşme'de yapan güzel şarkıcı, kaldığı otelin balkonunda bikinili görüntülendi.
Ege turnesi kapsamında konser vermek üzere Çeşme'ye giden Sibel Can, Alavya Otel'deki odasının balkonunda objektifine yakalandı.
KAÇMAYI BAŞARAMADI
Bikinili görüntü vermemek için yaz tatillerini genellikle yurt dışında yapan ünlü şarkıcı, bu kez kaçmayı başaramadı.
İşte bikinili Sibel Can;
Kaynak: haberinburada
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