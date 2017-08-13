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Sibel Can, Yıllar Sonra İlk Kez Bikinili Görüntülendi

SİBEL CAN, YILLAR SONRA İLK KEZ BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENDİ

Tatilini Çeşme'de yapan güzel şarkıcı, kaldığı otelin balkonunda bikinili görüntülendi.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 11:40
Puan Ver : Sibel Can, Yıllar Sonra İlk Kez Bikinili Görüntülendi(6/10)2

Ege turnesi kapsamında konser vermek üzere Çeşme'ye giden Sibel Can, Alavya Otel'deki odasının balkonunda objektifine yakalandı.

KAÇMAYI BAŞARAMADI

Bikinili görüntü vermemek için yaz tatillerini genellikle yurt dışında yapan ünlü şarkıcı, bu kez kaçmayı başaramadı.

İşte bikinili Sibel Can;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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