Ege turnesi kapsamında konser vermek üzere Çeşme'ye giden Sibel Can, Alavya Otel'deki odasının balkonunda objektifine yakalandı.

KAÇMAYI BAŞARAMADI

Bikinili görüntü vermemek için yaz tatillerini genellikle yurt dışında yapan ünlü şarkıcı, bu kez kaçmayı başaramadı.

İşte bikinili Sibel Can;

Kaynak: haberinburada