

Ünlü ismin eşine 3 yıl hapis







Müşterilerine kullanılmış araç satmaktan yargılanan Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'in cezası Yargıtayca onandı. Çelik, Sibel Can'ın da mağduru olduğu davada 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı







SON SÖZ SÖYLENDİ







Kaçak cip davası karara bağlandı. Sibel Turnagöl'ün otomotiv işiyle uğraşan eşi Mehmet Çelik'in 14 aracı yurda kaçak yollardan sokmaktan ve resmi evrakta sahtecilik yapmaktan yargılandığı davada son sözü Yargıtay söyledi.







RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK







Yargıtay, Çelik için yürütülen kaçakçılık suçunun zaman aşımına uğraması nedeniyle sadece resmi belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.







CAN DAVA AÇMIŞTI







Sibel Can'ın Mehmet Çelik'ten aldığı cipinin daha önce ABD'de kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Can, dava açmış, kendisine yeni cip verilme teklifini reddedip 317 bin lirasını geri almak istemişti.