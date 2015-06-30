

Esra Erol, sunuculuğunu üstlendiği izdivaç programını yeni sezonda başka kanala taşımasıyla yerini Sibel Can'a devretti.







Hafta için her gün seyirciyle buluşan yayından aylık 500 bin TL alan Esra Erol, başka kanaldan yüksek miktarda ücret gelince şirketle yollarını ayırmıştı. Erol'un bu ayrılığından dolayı boşalan yerini ise kanal, Sibel Can'la doldurma hazırlığı içinde.







Daha önce aynı ekranda ‘Sesi Çok Güzel' programının jüri koltuğunda oturan ve bölüm başı 110 bin TL aldığı konuşulan Can, 1 yıllık ücreti peşin alınca gelen bu teklifi kabul etmiş.