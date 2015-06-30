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sibel can 700 bin lira ile ekranlara dönüyor

SİBEL CAN 700 BİN LİRA İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Esra Erol'dan sonra şimdi de Sibel Can evlendirmeye hazırlanıyor. Ekranlara dönecek olan Sibel Can'ın aylık 700 bin TL alacağı konuşuluyor.

Tarih : 30 Haziran 2015, 10:24
Puan Ver : Sibel Can 700 Bin Lira İle Ekranlara Dönüyor(5/10)5


Esra Erol, sunuculuğunu üstlendiği izdivaç programını yeni sezonda başka kanala taşımasıyla yerini Sibel Can'a devretti.



Hafta için her gün seyirciyle buluşan yayından aylık 500 bin TL alan Esra Erol, başka kanaldan yüksek miktarda ücret gelince şirketle yollarını ayırmıştı. Erol'un bu ayrılığından dolayı boşalan yerini ise kanal, Sibel Can'la doldurma hazırlığı içinde.



Daha önce aynı ekranda ‘Sesi Çok Güzel' programının jüri koltuğunda oturan ve bölüm başı 110 bin TL aldığı konuşulan Can, 1 yıllık ücreti peşin alınca gelen bu teklifi kabul etmiş.








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