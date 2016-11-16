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sibel can 6 yaş gençleşti

SİBEL CAN 6 YAŞ GENÇLEŞTİ

Sibel Can, nüfusta 1964 doğumlu gözüküyordu

Tarih : 16 Kasım 2016, 09:45
Puan Ver : Sibel Can 6 Yaş Gençleşti(7/10)7


Sibel Can, mahkeme kararıyla yaşını 6 yaş küçülttü.



Sibel Can, babası Engin Cangüre'nin yaşını 6 yaş büyük gösterdiğini belirterek mahkemeye başvurmuştu. Nüfusta 1964 doğumlu gözüken sanatçı aslında 1970 doğum tarihli olduğunu belirterek yaşının küçültülmesini istemişti.



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yaklaşık 1 yıldır devam eden davada dün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya katılmayan Can'ı avukatı temsil etti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Sibel Can'ın doğum tarihinin 1 Ağustos 1970 olarak düzeltilmesine karar verdi.



 



kaynak:t24








Etiketler: Sibel  Can  6  Yaş  Gençleşti    haber

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