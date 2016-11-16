

Sibel Can, mahkeme kararıyla yaşını 6 yaş küçülttü.







Sibel Can, babası Engin Cangüre'nin yaşını 6 yaş büyük gösterdiğini belirterek mahkemeye başvurmuştu. Nüfusta 1964 doğumlu gözüken sanatçı aslında 1970 doğum tarihli olduğunu belirterek yaşının küçültülmesini istemişti.







İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yaklaşık 1 yıldır devam eden davada dün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya katılmayan Can'ı avukatı temsil etti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Sibel Can'ın doğum tarihinin 1 Ağustos 1970 olarak düzeltilmesine karar verdi.







kaynak:t24