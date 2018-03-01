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Sibel, anneannesini sokağa attığı iddialarına ilk kez yanıt verdi

SİBEL, ANNEANNESİNİ SOKAĞA ATTIĞI İDDİALARINA İLK KEZ YANIT VERDİ

Alzheimer hastası anneannesini evsiz bıraktığı konuşulan Sibel Can, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Sibel, "Evi satmadım. Çünkü para kazanıp aldığım ilk ev orası." dedi.

Tarih : 01 Mart 2018, 09:40
Puan Ver : Sibel, Anneannesini Sokağa Attığı İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi(8/10)4

Sibel Can bir süre önce anneannesi ve dayısının oturduğu Karagümrük'te bulunan evi satışa çıkardığı iddiasıyla gündeme gelmiş, yaşlı kadının büyük sıkıntı çektiği ileri sürülmüştü. Can, anneannesinin vefatının ardından iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

"BEN KENDİMİ ANLATMAYA UTANIRIM"

Şarkıcı, "Ben kendimi anlatmaya utanırım. 12 yaşından beri çalışıyorum, ailem için ömrümü adadım. Evler öyle duruyor eşyalarıyla. Ancak 90 yaşında kadıncağız tek başına o evde tabii ki yaşayamaz. Anneanneme Figen Teyzem ve gelinleri bakıyordu. Ben de maddi olarak üzerime düşeni yapıyordum. Bunu yıllardır gururla yaptım. Aile olmak bu değil mi? Ben böyle büyüdüm. Kalbimi bilen bilir. Bu anlamda kendime toz kondurmam" diye konuştu. Söz konusu evleri sattığı iddiası için de Can, "Annemi kaybettikten sonra oradaki bütün evler kız kardeşimle bana kaldı. Ben de evlerin tamamını kız kardeşime devrettim. O ne isterse yapar. Ama asla anneannemin oturduğu evle ilgili yansıyan hiçbir şey doğru değil. Anneannemin evi hâlâ orada duruyor. O ev çok kıymetlidir. Çünkü kazandığım parayla ilk aldığım yer orasıdır" dedi.

CENAZE TÖRENİNE KATILMADI

Sibel Can, annesi ve anneannesinin birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medyada "Mekanın cennet olsun anneanneciğim" notuyla paylaştı. Sibel Can, İstanbul dışında olduğu için anneannesinin dün yapılan cenaze törenine katılamadığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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