Şİ VE TRUMP TELEFONDA KUZEY KORE'Yİ GÖRÜŞTÜ
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşerek tarafların ortak hareket etmesi halinde Kuzey Kore'nin nükleer meselesinin çözülebileceğini ifade etti.
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşerek tarafların ortak hareket etmesi halinde Kuzey Kore'nin nükleer meselesinin çözülebileceğini ifade etti.
kaynak:haberler
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