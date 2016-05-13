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shuttle mini bilgisayarını tanıttı

SHUTTLE MİNİ BİLGİSAYARINI TANITTI

Shuttle yüksek kapasiteli depolama seçeneğine sahip kasasını tanıttı.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 10:37
Puan Ver : Shuttle Mini Bilgisayarını Tanıttı(10/10)8


Shuttle yüksek kapasiteli depolama seçeneğine sahip kasasını tanıttı.



Shuttle SZ170R8 barebone bilgisayar modeli, kısıtlı olan hacmine rağmen 4 adet 3.5 inç HDD sürücü yerleştirilmesine olanak veriyor. Ayrıca Z170 anakart üzerindeki M.2 slotu da PCIe, SATA veya NVMe SSD takılmasına izin veriyor. Böylece 5 farklı depolama sürücüsü tercih edilebiliyor. Kasada ayrıca PCIe 3.0 x16 üzerinden çift slotlu bir ekran kartı da kullanılabiliyor.



Intel Skylake LGA 1151 işlemcileri destekleyen kasada, 64GB'a kadar 2133MHz DDR4 RAM bellek takılabiliyor. Harici ekran kartı takılmayan durumlar için iki adet DisplayPort ve 1 HDMI portu unutulmamış. Gb Ethernet portunun yanında yarım boy M.2 arayüzü üzerinden WiFi kartı da kullanılabiliyor. Ön ve arkada toplam 8 adet USB 3.0 port bulunuyor. Soğutma sistemi olarak Cooling Engine 2 adlı bir sistem kullanılıyor.



Kasanın fiyatına gelecek olursak 450$ gibi bir fiyatla alıcı buluyor.



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Etiketler: Shuttle  Mini  Bilgisayarını  Tanıttı    haber

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