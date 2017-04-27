Akıllı telefon donanımlarını kasa içerisine yerleştirerek ekonomik pazara hitap eden giriş seviye bir Android bilgisayar Shuttle tarafından çok yakında kullanıcıların hizmetine sunulacak.



Akıllı telefon donanımlarını kasa içerisine yerleştirerek ekonomik pazara hitap eden giriş seviye bir Android bilgisayar Shuttle tarafından çok yakında kullanıcıların hizmetine sunulacak.



Birtakım dönemlerde ekonomik bilgisayar pazarına hitap eden ürünler hazırlayan üretici Shuttle, bu sefer Android tabanlı kişisel bilgisayarı ile pazara giriş yapmaya hazırlanıyor.



Android tabanlı olan bu üründe karta entegre Rockchip RK3368 yonga seti üzerinde yükselen 8 adet Cortex-A53 çekirdeği bulunurken, 2GB DDR3L RAM bellek yanında 16GB dahili hafıza göze çarpan özellikler arasında. Bunun yanında PowerVR SGX6110 grafik birimi üzerinde 4K içeriğinde 60Hz ile HDMI 2.0 vasıtasıyla harici ekranlara aktarıyor. Model ayruca USB 2.0, WiFi, Bluetooth gibi özellikler ile de kullanıcılarına bir rahatlık sunuyor. En önemli özelliklerden birtanesi de 4W olan enerji tüketimi olarak takdir hakediyor.



Android 5.1 işletim sistemi üzerinde yükselen iki model halinde piyasaya geliyor. Doğrudan Ethernet girişi üzerinden enerji alan versiyonun fiyatı 120 Avro olurken kendi güç adaptörü olan sürüm ise 110 Avro olarak gözüküyor. Satın almak isteyen kullanıcılar Avrupa için gelecek haftayı beklemek zorunda.



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