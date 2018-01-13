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Show TV'nin iddialı başlayan bir dizisi daha reyting kurbanı oldu

SHOW TV'NİN İDDİALI BAŞLAYAN BİR DİZİSİ DAHA REYTİNG KURBANI OLDU

Show TV'de 'Doktorlar' dizisine benzetilen Kalp Atışı, oldukça iddialı başlamıştı. İstediği başarıyı elde edemeyen dizi final kararı aldı.

Tarih : 13 Ocak 2018, 00:00
Puan Ver : Show Tv'nin İddialı Başlayan Bir Dizisi Daha Reyting Kurbanı Oldu(6/10)2

Başrollerini Öykü Karayel ile Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kalp Atışı cuma günleri reytinglerde kıyasıya mücadele ediyor. Şevkat Yerimdar, İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar ve Payitaht Abdülhamid ile mücadele eden Kalp Atışı reytinglerde istediği sonucu alamayınca final yapma kararı aldı.

SHOW TV'DE BİTEN 3. DİZİ OLDU

Yeni dizilerin başlamasıyla birlikte kimi dizilerin yayın günü değişti. Show Tv'de bir final kararı daha geldi. Önce Klavye Delikanlıları ardından Yüz Yüze final yapmıştı. Show Tv çok izlenen bir diziyi daha bitiriyor. Ödüllü olan dizi Kalp Atışı final yapma kararı aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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