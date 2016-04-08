Yıllardır Apple'ın ekran tedarikçisi olan Sharp şimdi Apple için LCD yerine AMOLED ekran üretmeye hazırlanıyor. İddialar Apple dünyası için etkileyici.



Yıllardır Apple'ın ekran tedarikçisi olan Sharp şimdi Apple için LCD yerine AMOLED ekran üretmeye hazırlanıyor. İddialar Apple dünyası için etkileyici.



Geçtiğimiz aylarda Foxconn'un Sharp'ı satın alacağı iddialarını gündeme getirmiştik. Bu gelişme kısa bir süre önce gerçek oldu ve Foxconn, Sharp'ı bünyesine kattı. Bundan sonra çalışmalarına Foxconn bünyesinde devam edecek olan Sharp, şimdi AMOLED ekran üretmeye hazırlanıyor.



Apple'ın AMOLED ekrana geçişi başlıyor!



Bir süredir Apple'ın artık AMOLED ekrana geçiş yapacağı söylentileri, Foxconn'un Sharp'ı satın almasıyla daha yüksek bir ihtimal haline geldi. Apple ürünlerinin montaj merkezi olan Foxconn, artık Apple için AMOLED ekran üretebilecek. DigiTimes, Sharp'ın şimdiden hazırlıklara başladığını iddia ediyor.



Apple'ın kullandığı LCD ekran panellerine göre daha az güç tüketen ve daha ince olan AMOLED paneller, Apple için bir zorunluluk halini alacak gibi. Giderek incelen telefonlar ve artan çözünürlük ihtiyacı sebebiyle Apple bu yola girmiş olabilir. Ayrıca AMOLED ekranlar eğimli ve esnek şekilde de kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu basit bir geçişten fazlası olabilir. Apple da tıpkı Samsung gibi eğimli ekranlarla karşımıza çıkabilir.



Sharp, 3.5 milyar dolar karşılığında artık Foxconn'un. Dolayısıyla Apple artık ekran panellerini de Foxconn bünyesinde ürettirebilecek. Ancak analistlerin tahmini 2018 yılını işaret ediyor. Yani AMOLED ekranlı bir iPhone için bu yıl erken gibi. Dolayısıyla yeni ekran teknolojisini iPhone 7 yerine iPhone 7s'te göreceğiz.



