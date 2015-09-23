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shakira'dan dünya liderlerine aylan çağrısı

SHAKİRA'DAN DÜNYA LİDERLERİNE AYLAN ÇAĞRISI

UNICEF iyi niyet elçisi Shakira, dünya liderlerinin, Ege Denizi'nde hayatını kaybeden ve cesedi kıyıya vuran Suriyeli Aylan Kurdi ve kardeşi Galip Kurdi adına, sığınmacı sorununa çözüm bulacaklarına inandığını belirterek, "Niye bütün dünyayı paylaşamıyoruz? Bizi ne alıkoyuyor?" diye sordu

Tarih : 23 Eylül 2015, 09:40
Puan Ver : Shakira'dan Dünya Liderlerine Aylan Çağrısı(10/10)9


“Çocuklar savaşların bedelini ödememeli”



Shakira, Suriye'deki savaştan kaçan sığınmacı çocukların durumunun hatırlatılması üzerine, 2 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi'nin Ege'de kıyıya vuran cesedinin çok trajik bir görüntü olduğunu söyledi. Bu fotoğrafın unutulmaması gerektiğini kaydeden Shakira, “Çocuklar savaşların bedelini ödememeli. Hepimizin çocuklara karşı sorumluluğu var. Ne liderler ne de sivil toplum olarak bizler bundan kaçabiliriz” dedi.



Liderlere Aylan Kurdi çağrısı



Sığınmacıların eve ihtiyacı olduğunu vurgulayan Shakira, “Gördüğüm kadarıyla ırkçılık önemli bir sorun. Her ülkenin kendi ekonomik sorunları olabilir ancak insan gereksinim ve haklarının, sınırlar, bayraklar, sayılar, ırkçılık ve bencilliğin üzerine çıkmasını umuyorum. Ülkelerin ve liderlerin bir araya gelerek hayatlarını kaybeden Aylan Kurdi ve Galip Kurdi adına soruna akılcı bir çözüm bulacaklarına inanıyorum” diye konuştu.



“Aklıma John Lennoon'ın dizeleri geliyor”



“Kurdi kardeşleri her düşündüğümde aklıma John Lennon'ın ‘Imagine' şarkısındaki ‘Imagine all the people sharing all the world (Bütün insanların tüm dünyayı paylaştığını hayal et)' dizeleri geliyor” diyen Shakira, “Niye bütün dünyayı paylaşamıyoruz? Bizi ne alıkoyuyor?” diye sordu.



Shakira daha sonra “Imagine” şarkısından belirttiği dizeleri tüm Suriyeli çocuklar için seslendirdi.








Etiketler: Shakira  Dan  Dünya  Liderlerine  Aylan  Çağrısı    haber

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