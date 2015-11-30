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shakira'dan bomba gelişme! shakira o günü iple çekiyor!

SHAKİRA'DAN BOMBA GELİŞME! SHAKİRA O GÜNÜ İPLE ÇEKİYOR!

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, üçüncü kez Türkiye'ye geliyor.

Tarih : 30 Kasım 2015, 10:45
Puan Ver : Shakira'dan Bomba Gelişme! Shakira O Günü İple Çekiyor!(5/10)3


Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, üçüncü kez Türkiye'ye geliyor.CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin 2016'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik veSpor Bayramı kutlamaları için Shakira'yla anlaştığı öğrenildi. Dünyaca ünlüLübnan asıllı kolombiyalı şarkıcı Shakira üçüncü kez Türkiye'de sevenleri ilebuluşuyor. Beşiktaş Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramıneticesinde dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile anlaştı. shakira, üçüncü keretürkiye'ye geliyor. şarkıcı, 19 Mayıs Atatürk'ü yad etme genç nesil vede sporbayramı kutlamaları için Siyah Beyazlılar meydanı'nda konser verecek.








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