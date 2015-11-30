

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, üçüncü kez Türkiye'ye geliyor.CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin 2016'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik veSpor Bayramı kutlamaları için Shakira'yla anlaştığı öğrenildi. Dünyaca ünlüLübnan asıllı kolombiyalı şarkıcı Shakira üçüncü kez Türkiye'de sevenleri ilebuluşuyor. Beşiktaş Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramıneticesinde dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile anlaştı. shakira, üçüncü keretürkiye'ye geliyor. şarkıcı, 19 Mayıs Atatürk'ü yad etme genç nesil vede sporbayramı kutlamaları için Siyah Beyazlılar meydanı'nda konser verecek.