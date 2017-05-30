SGS GELİYOR! TÜM BÖLGELERE UYGULANACAK
İstanbul'da trafiği rahatlatmak amacıyla daha önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulanan ve son olarak da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki turnikelere kurulmaya başlanan Serbest Geçiş Sistemi'nin Türkiye'deki yoğun olan bölgelerin tümünde uygulanacağı kaydedildi.
İntertraffic İstanbul Fuarı'nda Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye girmesiyle İstanbul'un trafiğinde yüzde 30 rahatlık sağlandığını belirten Aselsan Trafik Otomasyon ve sağlık Grup Başkanı Erkan Dorken, şöyle konuştu: "Serbest Geçiş Sistemi şu anda FSM'de, İzmir Çeşme'de, Osmangazi Köprüsü kavşağında hizmette. SGS daha hızlı geçiş imkânı veriyor. OGS ve HGS sisteminin entegrasyonunu sağladık. Türkiye'nin her tarafına bu sistem yapılacak. Hem önden hem de arkadan tespit sistemi var. Günde bir milyon kişi geçiş yapıyor. Bir milyon kişiden ücret toplanıyor. FSM'den günde 130 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 120 bin, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 250 bin, Mahmutbey yolundan 200 bin, Edirne'ye kadar, İzmir, Mersin, Adana, Gaziantep Şanlıurfa'ya kadar uzanıyor."
kaynak:sabah
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