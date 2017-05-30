Ankara'nın Firari Uyuşturucu Baronu Alışveriş Merkezinde Yakalandı
Deaş Davasında 39 Kişi Tahliye Edildi, Duruşmaya Canlı Bomba'ya Rahmet Sözleri Damga Vurdu
Trump, Beyaz Saray Genel Sekreteri Olarak John Kelly'yi Atadı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu Nobel'e Aday Gösterildi
Devlet Bahçeli: 1 Ekim'den Sonra Gereğini Yapacağız
Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
Trafik Kazasında Öldü Denildi, 20 Yıl Sonra Darp Edilerek Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Charlie Gard Bebek, Yaşam Destek Ünitesinden Çıkarıldıktan Sonra Hayatını Kaybetti
15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
Erkek Milli Hentbol Takımı, Rusya'yı Yenerek Şampiyon Oldu
İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
Cumhuriyet Gazetesi Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı
Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
Ve Fenerbahçe Kjaeri Sattı
Saadet Partisi, Büyük Kudüs Mitingi E Cristiano Ronaldo'yu Davet Etti
Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
Genç Kız, Aynı Gün İçerisinde İki Farklı Adamın Tecavüzüne Uğradı
Diyarbakır'da Hain Tuzak! Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama Oldu

SGS GELİYOR! TÜM BÖLGELERE UYGULANACAK


SGS GELİYOR! TÜM BÖLGELERE UYGULANACAK
Tarih : 30 Mayıs 2017, 09:16
Puan Ver : Sgs Geliyor! Tüm Bölgelere Uygulanacak(7/10)6


İstanbul'da trafiği rahatlatmak amacıyla daha önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulanan ve son olarak da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki turnikelere kurulmaya başlanan Serbest Geçiş Sistemi'nin Türkiye'deki yoğun olan bölgelerin tümünde uygulanacağı kaydedildi.



İntertraffic İstanbul Fuarı'nda Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye girmesiyle İstanbul'un trafiğinde yüzde 30 rahatlık sağlandığını belirten Aselsan Trafik Otomasyon ve sağlık Grup Başkanı Erkan Dorken, şöyle konuştu: "Serbest Geçiş Sistemi şu anda FSM'de, İzmir Çeşme'de, Osmangazi Köprüsü kavşağında hizmette. SGS daha hızlı geçiş imkânı veriyor. OGS ve HGS sisteminin entegrasyonunu sağladık. Türkiye'nin her tarafına bu sistem yapılacak. Hem önden hem de arkadan tespit sistemi var. Günde bir milyon kişi geçiş yapıyor. Bir milyon kişiden ücret toplanıyor. FSM'den günde 130 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 120 bin, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 250 bin, Mahmutbey yolundan 200 bin, Edirne'ye kadar, İzmir, Mersin, Adana, Gaziantep Şanlıurfa'ya kadar uzanıyor."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Sgs  Geliyor  Tüm  Bölgelere  Uygulanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER