SGK'DAN YAPILANDIRMASI BOZULANA YENİ FIRSAT
Sosyal Güvenlik Kurumu, 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırması bozulanlara yeni bir imkan getirdi.
SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış olan kurum alacaklarının ilk iki taksidini ödemeyen işverenlere çağrıda bulundu.
"YAPILANDIRMANIN DEVAMI SAĞLANACAK"
İl Müdürü Deniz, "Bilindiği üzere yapılandırmanın ilk iki taksitini süresi içinde tam ödemeyen borçlularımız yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmiştir. Kurumumuz bu konuda borçlularımız lehinde karar alarak 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış olan kurum alacaklarının ilk iki taksidin aksatılması halinde, işverenlerce talep edilmesi koşuluyla, aynı işverenin aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları cari ay sigorta primlerinin aksatılan yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi suretiyle yapılandırmalarının devamı sağlanacaktır" dedi.
"TALEPTE BULUNMALARI GEREKİYOR"
İl Müdürü Nejat Deniz, bu kapsamda bulunan işverenlere, yapılandırmanın devamının sağlanması için il müdürlükleri ya da merkez müdürlüklerine talepte bulunmaları gerektiğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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