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SGK'dan Staj Süresi Emeklilikte Sayılacak İddiasına Yalanlama

SGK'DAN STAJ SÜRESİ EMEKLİLİKTE SAYILACAK İDDİASINA YALANLAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu, staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 20:40
Puan Ver : Sgk'dan Staj Süresi Emeklilikte Sayılacak İddiasına Yalanlama(8/10)4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığına dair çıkan haberler üzerine konuya ilişkin açıklama yaptı.

"BELİRLİ KURUMLARI İLGİLENDİRİYOR"

Söz konusu değişikliğin, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin "iş kazası ve meslek hastalığı" sigortası kapsamına alınmasının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması ve Jandarma ile Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasıyla ilgili olduğu ifade edildi.

"ANCAK KANUNLA DÜZENLENEBİLİR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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