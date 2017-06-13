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sgk'dan kritik uyarı! yüzde 50 indirim var

SGK'DAN KRİTİK UYARI! YÜZDE 50 İNDİRİM VAR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, mükelleflere yapılandırma konusunda uyarılarda bulundu.

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:32
Puan Ver : Sgk'dan Kritik Uyarı! Yüzde 50 İndirim Var(5/10)3


Gaziantep Ticaret Odasında mükellefler ile gerçekleştirilen toplantıya sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz'ün yanı sıra Gaziantep SGK İl Müdürü Mehmet Uzun ve kamu kurum müdürleri katıldı.



Sigorta Primleri Genel Müdürü Açıkgöz, çok sayıda sigortalı işçi çalıştıran işveren ve sanayicilerin bu teşviklerden ciddi manada istifade ettiğini belirterek, "Özellikle 2016 yılında işverenlerimize yönelik sadece bu yapılandırma değil bunun dışında bir takım indirimler ve ertelemeler de geldi" ifadelerini kullandı. Açıkgöz, Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ilişkin primlerin yılın son üç ayına ertelendiğini belirterek, "Malumunuz yapılan bir düzenleme ile artık bütün farklı kategorilerde olan ödenen primler tek bir kategoriye indi ve 53 lira 33 kuruş üzerinden birleştirmiş oldu.



 



kaynak:milliyet








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