

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlere nakil uyarısı yaptı. Sigortalının işverene ait başka bir iş yerine nakli sebebiyle düzenlenen işten ayrılış bildirgesi ve işe giriş bildirgelerinde işverenin gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik numarası, tüzel kişi olması halinde vergi kimlik numarasının uyuşmaması durumunda, işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri nakil olarak değerlendirilmeyecek. SGK, işe giriş bildirgesinin geç verilmesi sebebiyle idari para cezası uygulanacağını duyurdu.







SGK'dan yapılan açıklamada, sigortalı çalıştıran işverenlerin, sigortalıları hizmet akdi sona ermeden kendilerine ait diğer bir iş yerinde çalıştırmaları halinde işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi sebebiyle idari para cezası uygulanmadığı hatırlatıldı. Yapılan yeni düzenleme hakkında bilgi verilen açıklamada, "İşverenler iş yerinde çalıştırdıkları sigortalıları kendilerine ait diğer iş yerlerinde, sigortalının hizmet akdi sona ermeden çalıştırmaya devam edecekler. Öncelikle sigortalının işten ayrılış bildirgesini düzenlemeleri gerekmekte olup ayrılış nedeni '16-Nakil' ise işten ayrılış menüsünde sigortalının 'Nakil Gideceği İşyeri Sicil' alanına 26 haneli işyeri numarasını ('Mahiyet kodu' 1 hane, 'işkolu kodu' 4 hane, 'ünite kodu' 4 hane, 'sıra numarası' 7 hane, 'il kodu' 3 hane, 'ilçe kodu' 2 hane ve 'kontrol numarası' 2 hane, 'aracı kodu' 3 hane) yazarak işten ayrılış bildirgesini vermeleri gerekmektedir. Sigortalının işten ayrılış bildirgesi düzenlendikten sonra nakil olarak gideceği iş yerinden işe giriş bildirgesi verilecek olup işe giriş bildirgesinde 'naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer iş yerinde çalışan sigortalı' seçeneği işaretledikten sonra 'nakil geldiği iş yeri sicil' alanına 26 haneli iş yeri numarasını yazarak işe giriş bildirgesini düzenlemeleri gerekmektedir" denildi.







kaynak:sabah