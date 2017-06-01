Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

sgk'dan işverene nakil uyarısı

SGK'DAN İŞVERENE NAKİL UYARISI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlere nakil uyarısı yaptı. Sigortalının işverene ait başka bir iş yerine nakli sebebiyle düzenlenen işten ayrılış bildirgesi ve işe giriş bildirgelerinde işverenin gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik numarası, tüzel kişi olması halinde...

Tarih : 01 Haziran 2017, 13:37
Puan Ver : Sgk'dan İşverene Nakil Uyarısı(6/10)5


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlere nakil uyarısı yaptı. Sigortalının işverene ait başka bir iş yerine nakli sebebiyle düzenlenen işten ayrılış bildirgesi ve işe giriş bildirgelerinde işverenin gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik numarası, tüzel kişi olması halinde vergi kimlik numarasının uyuşmaması durumunda, işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri nakil olarak değerlendirilmeyecek. SGK, işe giriş bildirgesinin geç verilmesi sebebiyle idari para cezası uygulanacağını duyurdu.



SGK'dan yapılan açıklamada, sigortalı çalıştıran işverenlerin, sigortalıları hizmet akdi sona ermeden kendilerine ait diğer bir iş yerinde çalıştırmaları halinde işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi sebebiyle idari para cezası uygulanmadığı hatırlatıldı. Yapılan yeni düzenleme hakkında bilgi verilen açıklamada, "İşverenler iş yerinde çalıştırdıkları sigortalıları kendilerine ait diğer iş yerlerinde, sigortalının hizmet akdi sona ermeden çalıştırmaya devam edecekler. Öncelikle sigortalının işten ayrılış bildirgesini düzenlemeleri gerekmekte olup ayrılış nedeni '16-Nakil' ise işten ayrılış menüsünde sigortalının 'Nakil Gideceği İşyeri Sicil' alanına 26 haneli işyeri numarasını ('Mahiyet kodu' 1 hane, 'işkolu kodu' 4 hane, 'ünite kodu' 4 hane, 'sıra numarası' 7 hane, 'il kodu' 3 hane, 'ilçe kodu' 2 hane ve 'kontrol numarası' 2 hane, 'aracı kodu' 3 hane) yazarak işten ayrılış bildirgesini vermeleri gerekmektedir. Sigortalının işten ayrılış bildirgesi düzenlendikten sonra nakil olarak gideceği iş yerinden işe giriş bildirgesi verilecek olup işe giriş bildirgesinde 'naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer iş yerinde çalışan sigortalı' seçeneği işaretledikten sonra 'nakil geldiği iş yeri sicil' alanına 26 haneli iş yeri numarasını yazarak işe giriş bildirgesini düzenlemeleri gerekmektedir" denildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Sgk  Dan  İşverene  Nakil  Uyarısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER