SGK'DAN GÜNCELLEME , İŞVEREN HİLESİ TARİH OLUYOR !
SGK, emeklilik için en kritik belgelerden biri olan hizmet dökümüne yeni eklemeler getirdi, sigortalı çalıştığı şirketi artık görebilecek.
SGK, emeklilik için en kritik belgelerden biri olan hizmet dökümüne yeni eklemeler getirdi, sigortalı çalıştığı şirketi artık görebilecek.
İşverenin kişiyi başka bir işyerinden sigortalı göstermesi gibi hileler de bu değişiklikle hemen öğrenilebilecek. Akşam'dan Okan Güray Bülbül yazdı.
SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) son dönemde elektronik ortamda verdiği hizmetlere önemli eklemeler yaptı. SGK'nın internet ortamı üzerinde verdiği en önemli hizmetlerden biri 4/a ve 4/b'li sigortalılar için hizmet dökümü ve hizmet bilgisi.
Bir işverene bağlı olarak çalışan kişiler için hizmet dökümü, emeklilik işlemleri için en kritik belge konumunda.
Kişinin SGK nezdinde geçerli ilk kez sigortalı olduğu tarihin, toplam prim ödeme gün sayısının, doğum tarihinin ve çalıştığı işyerlerinin görüldüğü hizmet dökümüne SGK bazı eklemeler yaptı.
Bu eklemelerden belki de en önemlisi, sigortalının çalıştığı şirketi artık görebilecek olması. İşverenlerin bu noktada kişiyi başka bir işyerinden sigortalı göstermesi gibi uygulamaları bu değişiklik sonrası hemen öğrenilebilecek.
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