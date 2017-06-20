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sgk'dan flaş karar: işitme cihazları artık...

SGK'DAN FLAŞ KARAR: İŞİTME CİHAZLARI ARTIK...

SGK, işitme cihazında geri ödeme sistemini kaldırdı. Artık hastalar eczaneden ilaç alır gibi işitme cihazını temin edebilecek.

Tarih : 20 Haziran 2017, 11:29
Puan Ver : Sgk'dan Flaş Karar: İşitme Cihazları Artık...(10/10)10


İşitme ile ilgili sorunu olan hastalar cihazları kendi alıyor, daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu kişilere ödeme yapıyordu. Yeni düzenleme ile bu durum ortadan kalktı. Artık hastalar geri ödeme almak yerine doğrudan işitme cihazını temin edebilecek.



Hastalar, bu cihazları SGK'nın anlaşmalı olduğu eczane ve medikallerden alabilecek.



TÜP BEBEK VE FİZİK TEDAVİDE KAPSAM GENİŞLİYOR



Öte yandan SGK son dönemde sağlıkta karşıladığı hizmetlerin kapsamını genişletiyor. Tüp bebek tedavisinde üçüncü denemenin de kapsama alınması bu çerçevede yapılan değişikliklerden biri. Fizik tedavi kapsamında kaplıca tedavisinin ödeme listesine alınması da aynı şekilde SGK'nın karşıladığı sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi çerçevesinde yapılan bir düzenleme.



 



kaynak:karar








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