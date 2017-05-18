

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, erken emekliliğe yönelik bir çalışma içinde olmadıklarını söyledi. Bağlı, "200 milyar lira varsa emekli edelim. Yıllık 20 milyar lira ödeme yapıyoruz. Bunu bugünkü sistem kaldıramaz. Bunun için primleri yüzde 100 artırıp, maaşları yüzde 50 düşürmek gerekiyor" dedi.







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Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle sohbet toplantısı düzenleyen Bağlı, genel sağlık sisteminin AB standartlarının üzerinde olduğuna dikkat çekti. Sosyal güvenlikte en büyük sıkıntının yüzde 32.7'ler seviyesinde olan kayıt dışılık olduğunu kaydeden Bağlı, "Şu anda kadınlarda 58, erkeklerde 60 emeklilik yaşı uygulanıyor. Buna rağmen bunu delmeye çalışıyorlar. Önceleri çıraklık eğitiminin emeklilik başlangıcı alınmasını istediler. Şimdi de staj süresinin emeklikten sayılması isteniliyor. Böylece bir süre sonra emeklilik yaşının yeniden düşürülmesine kadar gidecek" dedi. Bağlı, 1.8 milyar liralık ilacın yerli üretileceğini de söyledi.







kaynak:milliyet