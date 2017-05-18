Meteoroloji'den Yağış Uyarısı!
Sgk'dan Erken Emeklilik İle İlgili Flaş Açıklama!
'eskort Sitesi' Mağduru Kadınların Yürek Burkan İfadeleri
Ak Parti'de Başbakan Yıldırım'a Genel Başkan Vekilliği Formülü
Büyükelçilik'ten Türk Vatandaşlarıyla İlgili Açıklama!
Atatürk Havalimanı'nda Tatil Yoğunluğu
Hakkari'de Hava Operasyonu: 6 Pkk'lı Ölü
Rus Turistleri Taşıyan Midibüs Şarampole Devrildi! Yaralılar Var...
Çavuşoğlu: Son Derece Dostane Bir Ziyaretti
Mhp'den Erdoğan-Trump Görüşmesine İlişkin...
Global Virüs Saldırısı Hedefinde Türkiye 14. Sırada
Apple'dan Büyük Siri Atılımı!
Oyuncular İçin Kaçırılmayacak Alan Wake Fırsatı!
Hangi Yonga Setini Kullanan Galaxy S8 Daha Pahalı?
Samsung Galaxy J7 Max Özellikleri Ortaya Çıktı
Psn'de Flaş İndirimler Başladı
Alan Wake Satıştan Çekiliyor!
Hackerlar Yeni Karayip Korsanları Filmini Çaldı
Honor 9 Ne Zaman Tanıtılacak?
Galaxy S8 Pirates Of The Caribbean Versiyonu Geliyor!

sgk'dan erken emeklilik ile ilgili flaş açıklama!

SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, erken emekliliğe yönelik bir çalışma içinde olmadıklarını söyledi. Bağlı, erken emekliliğin maliyet açısından gerçekleşemeyeceği net bir dille açıklandı.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 11:43
Puan Ver : Sgk'dan Erken Emeklilik İle İlgili Flaş Açıklama!(6/10)5


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, erken emekliliğe yönelik bir çalışma içinde olmadıklarını söyledi. Bağlı, "200 milyar lira varsa emekli edelim. Yıllık 20 milyar lira ödeme yapıyoruz. Bunu bugünkü sistem kaldıramaz. Bunun için primleri yüzde 100 artırıp, maaşları yüzde 50 düşürmek gerekiyor" dedi.



GSS TÜRK MUCİZESİ



Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle sohbet toplantısı düzenleyen Bağlı, genel sağlık sisteminin AB standartlarının üzerinde olduğuna dikkat çekti. Sosyal güvenlikte en büyük sıkıntının yüzde 32.7'ler seviyesinde olan kayıt dışılık olduğunu kaydeden Bağlı, "Şu anda kadınlarda 58, erkeklerde 60 emeklilik yaşı uygulanıyor. Buna rağmen bunu delmeye çalışıyorlar. Önceleri çıraklık eğitiminin emeklilik başlangıcı alınmasını istediler. Şimdi de staj süresinin emeklikten sayılması isteniliyor. Böylece bir süre sonra emeklilik yaşının yeniden düşürülmesine kadar gidecek" dedi. Bağlı, 1.8 milyar liralık ilacın yerli üretileceğini de söyledi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sgk  Dan  Erken  Emeklilik  İle  İlgili  Flaş  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER