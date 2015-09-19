SGK'dan yapılan açıklamaya göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin maaşları 17-23 Eylül tarihleri arasında yatırılacak



Emekliye bayram müjdesi SGK'dan geldi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin maaşları 17-23 Eylül tarihleri arasında yatırılacak. Emekli aylıkları, tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara 17 Eylül'de, 5 ve 7'ye 18 Eylül'de, 3, 4 ve 1 olanlara 21 Eylül'de, 2 ve 8'e 22 Eylül'de, 0 ve 6 olanlara ise 23 Eylül'de ödenecek.