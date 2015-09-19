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SGK'dan emekliye bayram müjdesi geldi

SGK'DAN EMEKLİYE BAYRAM MÜJDESİ GELDİ

SGK'dan yapılan açıklamaya göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin maaşları 17-23 Eylül tarihleri arasında yatırılacak

Tarih : 19 Eylül 2015, 09:54
Puan Ver : Sgk'dan Emekliye Bayram Müjdesi Geldi(7/10)8


Emekliye bayram müjdesi SGK'dan geldi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin maaşları 17-23 Eylül tarihleri arasında yatırılacak. Emekli aylıkları, tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara 17 Eylül'de, 5 ve 7'ye 18 Eylül'de, 3, 4 ve 1 olanlara 21 Eylül'de, 2 ve 8'e 22 Eylül'de, 0 ve 6 olanlara ise 23 Eylül'de ödenecek.








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