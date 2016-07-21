

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan kişilere fark ödenmesine ilişkin bir duyuru yayımlayarak "Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.040.149 kişinin 1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 22 Temmuz 2016 tarihinde ödemeleri yapılacaktır" ifadelerini kullandı.







SGK'dan emeklilik, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan kişilere fark ödenmesine ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:







"Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.040.149 kişinin 1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 22 Temmuz 2016 tarihinde ödemeleri yapılacaktır. Bu kapsamda Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında, aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 274.000.857,94 TL'dir."