SGK'nin tüm birim ve sistemleri, kamuya olan bazı borçları yapılandıran "7020 sayılı Kanun" kapsamındaki bugün sona erecek başvurular için saat 00.00'a kadar açık olacak.



Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), kamuya olan bazı borçları yapılandıran "7020 sayılı Kanun" kapsamındaki bugün sona erecek başvurular için kurumun tüm birim ve sistemlerinin saat 00.00'a kadar açık olacağı bildirildi.







SGK'den yapılan yazılı açıklamada, 7020 sayılı Kanun ile sigortalılara ve işverenlere sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları, diğer kurumlar adına tahsil edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile rücuen alacaklara ödeme kolaylığı sağlayan yapılandırmanın başvuru süresinin bugün sona ereceği hatırlatıldı.







Bu nedenle, kurumun tüm birimleri ve sistemlerinin saat 00.00'a kadar açık olacağı kaydedildi.







kaynak:ahaber