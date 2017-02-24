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sgk'dan 1,5 milyon işsize müjde

SGK'DAN 1,5 MİLYON İŞSİZE MÜJDE

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında 1,5 milyon kişinin istihdamının sağlanacağını söyledi.

Tarih : 24 Şubat 2017, 15:55
Puan Ver : Sgk'dan 1,5 Milyon İşsize Müjde(10/10)11


SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Gaziantep'te SGK İl Müdürü ve İş-Kur İl Müdürü Siraç Ekin ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Mehmet Selim Bağlı, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında işverenlerle görüşeceklerini belirtti. Seferberlik kapsamında 1,5 milyon kişinin istihdamının sağlanacağını ayrıca kayıt dışı istihdamla mücadele edeceklerini anlatan Bağlı, şunları dedi:



"2023 hedeflerine baktığımızda bize verilen hedef kayıt dışı işçi çalıştırma oranını yüzde 15'e çekmektir. Kayıt dışı istihdamla mücadele ederken işverenleri sıkıntıya koymamak, işgücü piyasasını bozmamak, ekonomi dinamiklerini ters çevirmemek de temel sorumluluklarımız arasındadır. Bizim kayıt dışılıkla mücadele, rehberlik, danışmanlık, teşvik ederek kültür oluşturarak yürüyen bir süreçtir. Cezalandırmalarla, sıkı denetimlerle ve işverenleri sıkıntıya koyarak işsizliği arttıracak şekilde, işgücü piyasasını bozacak şekilde, işçilerimize zarar verecek şekilde kayıt dışılıkla mücadele gündemimizde değil. Sosyal Güvenlik Kurumu işverene ceza yazan, işverenlerin sürekli korktuğu bir kurum değil. Emeklilerimizin promosyonunu da bir iki ay içerisinde ödemiş olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan program kapsamında da işverenlere prim teşviki sağlayıp, 1,5 milyon kişinin istihdamını sağlayacağız ve bunun da takipçisi olacağız."



 



kaynak:ahaber








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