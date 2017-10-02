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SGK'da E-Fatura Dönemi Başladı

SGK'DA E-FATURA DÖNEMİ BAŞLADI

SGK, sosyal güvenlik sistemini daha çağdaş standartlarda yürütmek amacıyla 1 Ekim tarihi itibariyle elektronik fatura uygulamasına geçti.

Tarih : 02 Ekim 2017, 18:30
Puan Ver : Sgk'da E-Fatura Dönemi Başladı(8/10)4

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, SGK sosyal güvenlik sistemini daha çağdaş standartlarda yürütmek ve insan odaklı hizmet anlayışını artırmak amacıyla bugün e-Fatura uygulamasına geçti. Bu kapsamda e-Fatura uygulamasına kayıtlı sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükelleflerin, 1 Ekim'den itibaren SGK'ya gönderecekleri faturaları elektronik ortamda düzenlemeleri gerekiyor. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükellefler açısından ise herhangi bir değişiklik olmadı. SGK'ya yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlemeye ve göndermeye devam edecekler.

ÖZEL ALANLAR BELİRLENDİ

Fatura ile ilgili işlemlerin ilgili Kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülebilmesi açısından Maliye Bakanlığınca belirlenen format ve standartlara ilave olarak format ve standartlar (özel alanlar) belirlendi. Elektronik fatura uygulaması, fatura içeriği, fatura düzenleme süresi, inceleme, fatura eki belge düzenlenmesi ve teslimi gibi hususlarda bir değişiklik getirmediğinden ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilecek.

SGK UYGUNLUK AÇISINDAN KONTROL EDECEK

Gönderilecek e-Faturalar özel formata uygunluk açısından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kontrol edilecek, belirlenen formata uygun olmayan faturalar kabul edilmeyecek. Uygulamanın sıkıntısız yürütülebilmesi ve herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşılmaması için e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, SGK tarafından yapılan duyuruları takip etmesi ve zorunluluklara uyması gerekiyor. e-Fatura Uygulama Kılavuzu ve e-Fatura Teknik Dokumanına SGK'nın internet adresindeki duyurular kısmından ulaşılabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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