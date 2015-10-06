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sgk, yüzlerce kişiye dava açtı

SGK, YÜZLERCE KİŞİYE DAVA AÇTI

ANTALYA'da 2009 ile 2014 yılları arasında paravan şirketler üzerinden kendilerini sigorta yaptırarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) dolandırdığı iddiasıyla 321 kişi hakkında dava açıldı.

Tarih : 06 Ekim 2015, 10:19
Puan Ver : Sgk, Yüzlerce Kişiye Dava Açtı(0/10)


Antalya'da, kendilerini paravan şirket üzerinden sigortalı göstererek, aylık 180 ile 200 TL arasından sigorta primi yatırarak, sağlık harcamalarıyla SGK'yı zarara uğrattığı tespit edilen 321 kişi hakkında dava açıldı. Çalışıyormuş gibi göründükleri paravan şirketlerden aldıkları maaş bordrolarıyla bankalardan kredi çektikleri de ileri sürülen sanıklar hakkında, her bir suç için 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuksuz yargılanan 321 sanıktan 31'inin savunması alındı. 'Banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' gibi suçlardan yargılanan sanıklar, yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini iddia etti. Müzisyen, çiftçi, garson ve ev hanımı gibi ağırlıklı sanıklar, yapılan işlemlerle ilgili duruşmaya katılmayan sanıklardan Adnan U.'yu suçladı.








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