

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) terör ve afet nedeniyle bazı il ve ilçelerdeki işverenlerle sigortalıların prim ödemelerinin ertelendiği bildirildi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle Şırnak ve Hakkari ile Siirt'in Eruh, Mardin'in Nusaybin, Derik ve Dargeçit, Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçelerindeki sigortalılara atıfta bulunuldu.







Buralardaki 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar ile genel sağlık sigortalıları ve sigortalı çalıştıran işverenlerin kanun gereğince 23 Aralık 2016-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında ödemek zorunda oldukları primleri kuruma bildirmeleri istendi.







Bilgilendirmenin yapılması kaydıyla ekim 2015 ve öncesi dönemlere ilişkin mevcut prim borçları ile kasım 2015, 2016 yılının tamamı 2017 yılı haziran ayına kadar olan prim borçları ve ödeme vadesi aralık 2015 ile 30 Haziran 2017 tarihleri arasına denk gelen her türlü yapılandırma ile taksitlendirme taksitlerinin ertelendiği açıklandı.







kaynak:milliyet