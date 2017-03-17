Galatasaray'da Trabzon Derbisi Öncesi 3 Eksik
Türkiye Açıklaması: 'avrupa Türkiye'siz Yapamaz!'
Sgk Müjdeyi Verdi! O Borçlar Ertelendi
Uykusu Kaçan Kişi İlk Olarak Bakın Ne Yapıyor!
Mourinho'dan Oyuncusuna Muz Takviyesi
Nato'dan Türkiye Ve Avusturya'ya Çağrı!
Libya'da Batan Türk Gemisinden Acı Haber
Miami'de Romantik Akşam Yemeği
Bursa'da Pkk Operasyonu: 20 Gözaltı
Abd Resmen İlan Etti! Kuzey Kore'ye Askeri Harekat
Baykal, Milletten Özür Dilesin
Kağıthane'de Mutfak Tüpü, Bomba Gibi Patladı
Rize'de Kız Öğrenci Yurduna Giren Erkek Ortalığı Karıştırdı!
Başbakan Yeni Zigana Tüneli İçin Tarih Verdi
Konyaspor, Fenerbahçe'ye Karşı 4 Eksikle Çıkacak
Sağlıklı Ve Formda Kalmanın 9 Yolu
Adriana Lima Yeni Aşkıyla Dudak Dudağa
Bolu Dağı Nda Kar Ve Sis Etkili Oluyor
Suriye: İsrail Savaş Uçağını Düşürdük
Orgeneral Akar'dan Şehitler Günü Mesajı

sgk müjdeyi verdi! o borçlar ertelendi

SGK MÜJDEYİ VERDİ! O BORÇLAR ERTELENDİ

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre bazı işveren ve sigortalıların prim ödemeleri ertelendi.

Tarih : 17 Mart 2017, 15:20
Puan Ver : Sgk Müjdeyi Verdi! O Borçlar Ertelendi(7/10)8


Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) terör ve afet nedeniyle bazı il ve ilçelerdeki işverenlerle sigortalıların prim ödemelerinin ertelendiği bildirildi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle Şırnak ve Hakkari ile Siirt'in Eruh, Mardin'in Nusaybin, Derik ve Dargeçit, Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçelerindeki sigortalılara atıfta bulunuldu.



Buralardaki 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar ile genel sağlık sigortalıları ve sigortalı çalıştıran işverenlerin kanun gereğince 23 Aralık 2016-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında ödemek zorunda oldukları primleri kuruma bildirmeleri istendi.



Bilgilendirmenin yapılması kaydıyla ekim 2015 ve öncesi dönemlere ilişkin mevcut prim borçları ile kasım 2015, 2016 yılının tamamı 2017 yılı haziran ayına kadar olan prim borçları ve ödeme vadesi aralık 2015 ile 30 Haziran 2017 tarihleri arasına denk gelen her türlü yapılandırma ile taksitlendirme taksitlerinin ertelendiği açıklandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sgk  Müjdeyi  Verdi  O  Borçlar  Ertelendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER