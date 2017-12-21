SGK MÜJDEYİ VERDİ! ERTELENEN ŞUBAT 2017 PRİM BORÇLARI 2 OCAK 2018'E KADAR ÖDENEBİLECEK
Sosyal Güvenlik Kurumu, ertelenen 2017 Şubat ayına ait sigorta prim borçlarının 2018 Ocak ayının 2'nci gününün sonuna kadar ödenebileceğini duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin, 2 Ocak 2018 tarihine kadar ödenebileceği müjdesini verdi.
"KARAR YÖNETİM KURULUNA SUNULDU"
Konuyla ilgili SGK'dan şu açıklama yapıldı:
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine, 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle '2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi' başlıklı geçici 34 üncü madde ile 'Ayın 1'i ile 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir.' hükmü getirilmiştir.
Kamuoyundan gelen talepler üzerine yapılan değerlendirme sonucunda, Ayın 1'i ile 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin daha önceden olduğu gibi takip eden ayın sonunda ödenmesine ilişkin düzenleme Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
2 OCAK 2018'DE ÖDEME YAPILABİLECEK
Buna göre, Ayın 1'i ile 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerini 02.01.2018 tarihi sonuna kadar (31.12.2017 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle) ödemeleri mümkün olacaktır
Kaynak: haberinburada
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