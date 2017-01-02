

Sosyal Güvenlik Kurumu muayene katkı payına zam yaptığını açıkladı. Vatandaşlar ve Eczacı İşverenler Sendikası yapılan zamma tepki verdi.







Son yapılan zamlarla birlikte vatandaşın cebinden çıkan muayene katkı payı tutarı yükselmiş oldu. Peki, yeni muayene katkı payları ne kadar oldu? Zamlı tarifeye göre emekli ve çalışan vatandaşlar artık devlet hastanelerinde muayene olduklarında 5 TL yerine 6 TL'lik katılım payı ödemek zorunda kalacak. Araştırma hastanelerindeki durum ise % 40'lık bir artışla 5 TL'den 7 TL'ye yükseldi. Üniveriste hastanesinde muayene olan vatandaşlar ise yüzde 60'lık bir zamla karşı karşıya kalarak 8 TL'lik katılım ücreti ödemek zorunda!







Zamlara vatandaşlardan tepkiler gelirken Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı da konuyla ilgili bir acıkama yaptı. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlara bu zammın fazla olduğunu dile getiren Genel Başkan, söz konusu zammın Resmi Gazetede yayımlanarak yeni yılın ilk gününden itibaren hayata geçirildiğinin altını çizdi.







Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, eczanelerde muayene katkı paylarının tahsilatının tepkilere yol açtığını da sözlerine ekledi. Vatandaşların katkı payı ödemelerinde haklı olarak eczanelere tepki verdiğini dile getiren Saydan, muayene katkı paylarının eczanelerin kasasına girmediğinin altını çizdi. Genel Başkan Saydan bu konuda eczanelerin sadece tahsil yetkisiyle donatıldığını ve muayene katkı paylarını SGK'nın aldığını da açıklamasına ekledi.















kaynak:ekonomi7