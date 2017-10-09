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SGK, Kurumun Gelişimi İçin Fikir Sunan Personelini Ödüllendirecek

SGK, KURUMUN GELİŞİMİ İÇİN FİKİR SUNAN PERSONELİNİ ÖDÜLLENDİRECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu, kurumun gelişimine katkı sağlayacak fikirlerin değerlendirilmesi ve fikir sunan personelin de ödüllendirilmesi için harekete geçti.

Tarih : 09 Ekim 2017, 12:20
Puan Ver : Sgk, Kurumun Gelişimi İçin Fikir Sunan Personelini Ödüllendirecek(6/10)2

SGK Bireysel Öneri Sistemi Usul ve Esasları'nı kurum personeline duyuruldu. Buna göre, kurumun gelişimine katkı sağlayacak fikir sunan personel ödüllendirilecek.

İLK ÜÇE GİRECEK FİKİR SAHİPLERİ ÖDÜLLENDİRİLECEK

Evvela, kurum personelinin bilgi, beceri ve deneyimlerinden yola çıkarak kurumu gelişimine katkı sağlayacak tekliflerinin alınması ve şekilde değerlendirilmesine yönelik esaslar belirlendi. SGK'nın faaliyet alanları ile ilgili konularda kurum personelinin, hizmetlerin verimliliğini arttırıcı ve iyileştirici mahiyetteki fikirlerinin hayata geçirileceği belirtildi. Dereceye giren ilk üç fikrin sahipleri kurum başkanının onaylaması durumunda takdir edilecek hediyelerle ödüllendirilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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