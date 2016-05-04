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SGK HAPIYLA CANLI BOMBA


SGK HAPIYLA CANLI BOMBA
Tarih : 04 Mayıs 2016, 09:53
Puan Ver : Sgk Hapıyla Canlı Bomba(5/10)2


İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri 8 ay önce düzenledikleri operasyonda sahte ilaçlar ele geçirdi. Yakalanan Suriye uyruklu kişinin bağlantılı olduğu isimleri takibe alan polis, sayıları 266 kişiye ulaşan bir çetenin izine ulaştı.

Çeteyi emniyette bazı suçlardan kaydı bulunan B.A ile birlikte ikisi Suriyeli 5 kişi yönetiyor, bağlantı kurulan doktorlar kanser, hematoloji, epilepsi alanlarında kullanılan ilaçlara sahte reçete hazırlıyordu. İlaçlar bağlantılı olan eczacılardan alınıyordu.








Etiketler: Sgk  Hapıyla  Canlı  Bomba    haber

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