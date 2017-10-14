SGK, grip aşısı ödemelerine kaynak olan "Yılda bir defa" ifadesine açıklık getirdi: Aşı sezonu olan Eylül-Ekim-Kasım-Aralık-Ocak dönemi içerisinde olması kaydı ile yılda 1 kez yapılması anlamına gelir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), grip aşısı ödemelerine kaynak olan 'Yılda bir defa' ifadesine açıklık getirdi. Grip aşısı ödemelerinde, 365 gün geçmeden yeni bir aşı için ödeme yapmama uygulamasının yanlış yorumlandığına dikkat çeken kurum, konuyla alakalı bir açıklama yaptı.

ŞİKAYET ÜZERİNE YENİ DÜZENLEME

Medula Provizyon Sistemi'ndeki düzenleme, hastaların grip aşılarını Eylül-Ocak ayları arasında alabilmesine imkan tanıyordu. Ancak son günlerde hastalar grip aşısı almak üzere reçetesiyle eczanelere başvurduğunda, sistem bir yıllık sürenin dolmadığı gerekçesi ile aşı bedelini ödemeyi kabul etmiyordu. SGK eczacıların şikayeti üzerine yeni bir düzenlemeye gitti.

"AŞI SEZONUNDA OLMAK KAYDIYLA YILDA BİR KEZ ANLAMINA GELİYOR"

SGK açıklamasında, "Grip aşısı Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.3-B numaralı maddesinde yer alan 'Grip aşısı bedeli; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; gebeliğin 2. veya 3. trimesterinde olan gebeler, astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovaskülersistem hastalığı olanlar, diyabet dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile 6 ay - 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır' hükmü doğrultusunda sigortalılarımıza Kurumumuzca finansmanı sağlanmaktadır. Ancak söz konusu yılda bir defa ifadesinin 'takvim yılı' olarak algılanmakta olduğu ve bu nedenle aşılamanın geç yapıldığı hastalarda bir sonraki aşı zamanı geldiğinde aşının karşılanmadığı şeklinde yorumlandığı anlaşılmaktadır. 'Yılda bir defaya mahsus' ifadesi bir sonraki aşılama için önceki yılın aynı günü olarak değerlendirilmeyip grip aşısı sezonu olan Eylül-Ekim-Kasım-Aralık-Ocak dönemi içerisinde olması kaydı ile yılda bir kez yapılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle iki aşılama arasında 1 takvim yılı süre geçmiş olması şartı aranmayacaktır. Grip aşısı ödemelerinin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir." denildi.

Kaynak: haberinburada