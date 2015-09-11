

Diyabet hastalarına resmen ölün diyen SGK harcama yapmaktan bıktıklarını açıkladı.



Halk arasında "şeker hastalığı" olarak bilinen diyabet, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yıllık sağlık harcamalarının 10 milyar liralık bölümünü oluştururken, bu rakam, toplam sağlık harcamaları içinde yüzde 23'lük yer tutuyor.



Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) 2014 verilerine göre, diyabetin dünyada sadece doğrudan maliyeti yıllık 612 milyar doları buluyor.







Novo Nordisk Uluslararası Operasyonlar Başkan Yardımcısı Mike Doustdar, Uluslararası Diyabet Basın Bilgilendirme Konferansı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyabetin çok ciddi ve giderek artan küresel bir sorun olduğunu belirtti.