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sgk: anlaşmalı tıbbi malzemeci aranmayacak

SGK: ANLAŞMALI TIBBİ MALZEMECİ ARANMAYACAK

Geçtiğimiz günlerde SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından açıklanan medikal ürünlerin eczanelerden ücretsiz alınması ile ilgili uygulama eczaneler ile protokol imzalanmadığı için uygulanmaya başlanmadı.

Tarih : 06 Nisan 2017, 12:08
Puan Ver : Sgk: Anlaşmalı Tıbbi Malzemeci Aranmayacak(7/10)8


Mevcut sistemde medikal ürünleri alırken para veren vatandaşların aylar sonra paralarını geri alabildiğini ve mağduriyet yaşandığını belirten SGK yetkilileri 31 Mart 2017 tarihi itibari ile  vatandaşların hiçbir ücret ödemeden medikal ürün satan yerlerden hasta alt bezi, kolostomi, ürostomi torbaları gibi ürünleri ücretsiz alabileceğini SGK'nın gerekli ödemeyi eczanelere yapacağını açıklamıştı.



Yeni uygulama ile vatandaşın mağduriyetinin ortadan kalkacağını belirten SGK yetkililerinin yaptığı açıklama vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılanmıştı.



 



kaynak:bankacıyım








Etiketler: Sgk  Anlaşmalı  Tıbbi  Malzemeci  Aranmayacak    haber

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