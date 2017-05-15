

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, "78 milyon vatandaşımız genel sağlık sigortası çatısı altında toplanmış durumda. Sigortalama işlemlerinin yürütümü, emeklilik sistemlerinin yönetimi, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve kayıt dışı istihdamla mücadele gibi 4 ana alanda çok güçlü kurumsal yapıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.







Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt ve ekibi Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti. Kurt kuruluş yıldönümü anısına Vali Güvençer'e SGK şemsiyesi hediye etti.







Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt ziyarette yaptığı konuşmada, "Sosyal Güvenlik Kurumu 71 yıllık köklü tarihe sahip. Derin bir kurumsal hafızası olan büyük bir kurum. 2006 senesinde 5502 sayılı yasa ile Emekli Sandığı, Bağ-kur, Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında tek çatıda toplandı. Yaklaşık 11 yıllık zaman içerisinde birçok Avrupa ülkesine ve dünya ülkesine adeta model teşkil eden sağlık sistemleri noktasında ve sigortacılık sistemlerinin yürütülmesi noktasında bir yapıyı imal etme şansımız oldu. Bugün 78 milyon vatandaşımız genel sağlık sigortası çatısı altında toplanmış durumda. Sigortalama işlemlerinin yürütümü, emeklilik sistemlerinin yönetimi, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve kayıt dışı istihdamla mücadele gibi 4 ana alanda çok güçlü kurumsal yapıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Memur, esnaf, emekli 21 milyona yaklaşan çalışanımız var. Emeklilerimizin sayısı 11,5 milyona yaklaşmış durumda. Hizmet kalitemiz her geçen gün artıyor. Özellikle elektronik ortamda vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerle zaman ve emek noktasında ciddi bir tasarruf sağlamış durumdayız. Ayrıca vatandaşlarımıza emeklilik maaşlarını 2,5 hafta gibi çok kısa bir zaman dilimi içerisinde bağlayarak yine etkin ve verimli hizmet anlayışımızı onlara da yansıtmış oluyoruz. Sosyal Güvenlik Haftasını 2009 yılından bu yana yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda kutluyoruz." dedi.







kaynak:haberler