Türkiye'nin yaz sezonunda en yoğun havalimanlarından biri olan Dalaman Havalimanı'na sezonun ilk Charter uçağı indi. Telaviv'den gelen turistler törenle karşılandı. Havalimanına inen uçağa, alanda bulunan su tanklarının su sıkması ile turistlere görsel bir şölen sunuldu.

"BİRBİRİYLE SAVAŞTA OLAN ÜLKELERİ AYNI MASADA BULUŞTURMAK TURİZMİN GÜCÜDÜR"

Marmaris BYK Başkanı Kırlı konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kırlı, "Gecen hafta ilk misafirlerimiz İran'dan gelmişti, dün Bodrum üzerinden Almanya'dan bugün İsrail'den ve İngiltere'den yarın da Ürdün ve Filistin'den geliyor. Sezonu gecen yıla göre erken açmış bulunuyoruz. Farklı ülkelerin, hatta savaşta olan, misafirlerini, aynı otelde, aynı masada yemek yerken, aynı havuzda birlikte yüzerken, aynı havayı teneffüs ettirmek biz turizmcilerin gücüdür, bölgemiz böylelikle, sevginin, hoşgörünün ve barışın merkezidir" dedi.

Kaynak: haberinburada