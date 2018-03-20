Havuz başında keyif yapan Demet Akalın, sezonun ilk mayolu pozunu verdi. Akalın'ın mayosunun ünlü bir markaya ait olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

DEMET HAVUZ KEYFİ YAPARKEN OKAN KIZINI ALIP SNOWPARK'A GİTTİ

Akalın fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Okan Kurt ile Hira ise snowpark'ta vakit geçirmeyi tercih etti.

Kaynak: haberinburada