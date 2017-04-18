Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

sezonun ilk kirazı pazara çıktı

SEZONUN İLK KİRAZI PAZARA ÇIKTI

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yetişen 'erkenci' cinsi kiraz pazara çıkarken, sezonun ilk kirazı kilogramı 160 lira ila 170 lira arasında satıldı.

Tarih : 18 Nisan 2017, 15:05
Puan Ver : Sezonun İlk Kirazı Pazara Çıktı(5/10)6


Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yetişen 'erkenci' cinsi kiraz pazardaki yerini aldı. Sezonun ilk kirazı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in katılımıyla açık arttırmada tüccarlara satıldı.



Açık arttırma satışı öncesi konuşan Başkan Çelik, Şehzadeler ilçesinde 19 bin dönümlük arazide 760 bin kiraz ağacı bulunduğunu belirterek, "Kuzey yarım kürede ilk kirazı Şehzadeler ilçesi olarak biz üretiyoruz. Bugün hava şartları gayet iyi gitti. Nasip olursa 40 bin tona yakın bir rekolte bekliyoruz. Biz bu ürettiğimiz kirazın 3'te 2'sini yurt dışına ihraç ediyoruz. Kalan kısmını da Türkiye piyasasına satıyoruz. Gerek Şehzadeler'in gerek Manisa'nın gerekse Türkiye'nin ekonomisine ciddi bir katkıda bulunuyoruz.



Ben üreticilerimizi tebrik ediyorum. Bu yıl afetsiz, bol bereketli bir sezon olur. Nasip olursa bu yıl Ege Bölgesi'nin en güzel pazar yerinin açılışını da cumartesi günü gerçekleştiriyoruz. Artık üreticilerimiz bin bir zahmetle ürettikleri kirazlarını sokak aralarında değil, modern, güzel, çağdaş Şehzadeler'imize Manisa'mıza yakışır olan pazar yerinde satışını gerçekleştirecekler. Bu yeni pazar yeriyle birlikte kirazımız ve diğer ürettiğimiz meyvelerimiz daha değerli bir şekilde Türkiye'nin en saygın, en seçkin tüccarlarıyla buluşacak. Çok daha iyi rakamlara değerlendirebileceğiz" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sezonun  İlk  Kirazı  Pazara  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER