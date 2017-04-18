

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yetişen 'erkenci' cinsi kiraz pazardaki yerini aldı. Sezonun ilk kirazı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in katılımıyla açık arttırmada tüccarlara satıldı.



Açık arttırma satışı öncesi konuşan Başkan Çelik, Şehzadeler ilçesinde 19 bin dönümlük arazide 760 bin kiraz ağacı bulunduğunu belirterek, "Kuzey yarım kürede ilk kirazı Şehzadeler ilçesi olarak biz üretiyoruz. Bugün hava şartları gayet iyi gitti. Nasip olursa 40 bin tona yakın bir rekolte bekliyoruz. Biz bu ürettiğimiz kirazın 3'te 2'sini yurt dışına ihraç ediyoruz. Kalan kısmını da Türkiye piyasasına satıyoruz. Gerek Şehzadeler'in gerek Manisa'nın gerekse Türkiye'nin ekonomisine ciddi bir katkıda bulunuyoruz.



Ben üreticilerimizi tebrik ediyorum. Bu yıl afetsiz, bol bereketli bir sezon olur. Nasip olursa bu yıl Ege Bölgesi'nin en güzel pazar yerinin açılışını da cumartesi günü gerçekleştiriyoruz. Artık üreticilerimiz bin bir zahmetle ürettikleri kirazlarını sokak aralarında değil, modern, güzel, çağdaş Şehzadeler'imize Manisa'mıza yakışır olan pazar yerinde satışını gerçekleştirecekler. Bu yeni pazar yeriyle birlikte kirazımız ve diğer ürettiğimiz meyvelerimiz daha değerli bir şekilde Türkiye'nin en saygın, en seçkin tüccarlarıyla buluşacak. Çok daha iyi rakamlara değerlendirebileceğiz" dedi.







kaynak:milliyet