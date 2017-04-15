Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

sezonun ilk kirazı çıktı! kilosu 250 tl...

SEZONUN İLK KİRAZI ÇIKTI! KİLOSU 250 TL...

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde sezonun ilk kirazı çıktı. Erkenci kirazın kilosu 250 liradan alıcı buldu.

Tarih : 15 Nisan 2017, 11:57
Puan Ver : Sezonun İlk Kirazı Çıktı! Kilosu 250 Tl...(10/10)11


Manisa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde yapıldı. Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte dallardaki kirazlar kırmızıya döndü. Böylelikle ülkede ilk erkenci kirazı üreten çiftçiler de ürünün bereketini yaşadı. Bu yıl verimin iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, hasattan umutlu olduklarını söyledi.



KİLOSU 250 LİRADAN SATILDI



Manisa Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, çiftçilerle birlikte kiraz bahçelerini inceledi. Kuzey yarım kürenin ilk kirazının burada çıktığını dile getiren Kaçire, "Türkiye'nin ilk kirazı yetişti. Kirazımız dünyaca ünlü. Manisa'da kiraz ihracatının yüzde 90'ı buradan yapılıyor. Yılın ilk kirazının burası yetiştirir. Türk ekonomisine çok büyük katkısı vardır. Kiraz dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor. İç tüketimimiz az, genelde yurtdışına ihraç ediliyor. Rusya, Romanya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bu sene İzmir'e 250 liraya satıldı. Bu kırmızı altındır. İhracatı da ilk biz yaparız" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sezonun  İlk  Kirazı  Çıktı  Kilosu  250  Tl    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER