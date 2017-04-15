

Manisa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde yapıldı. Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte dallardaki kirazlar kırmızıya döndü. Böylelikle ülkede ilk erkenci kirazı üreten çiftçiler de ürünün bereketini yaşadı. Bu yıl verimin iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, hasattan umutlu olduklarını söyledi.







KİLOSU 250 LİRADAN SATILDI







Manisa Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, çiftçilerle birlikte kiraz bahçelerini inceledi. Kuzey yarım kürenin ilk kirazının burada çıktığını dile getiren Kaçire, "Türkiye'nin ilk kirazı yetişti. Kirazımız dünyaca ünlü. Manisa'da kiraz ihracatının yüzde 90'ı buradan yapılıyor. Yılın ilk kirazının burası yetiştirir. Türk ekonomisine çok büyük katkısı vardır. Kiraz dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor. İç tüketimimiz az, genelde yurtdışına ihraç ediliyor. Rusya, Romanya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bu sene İzmir'e 250 liraya satıldı. Bu kırmızı altındır. İhracatı da ilk biz yaparız" dedi.







kaynak:milliyet