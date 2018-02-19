SEZONA ŞAMPİYONLUK PAROLASIYLA GİREN TRABZONSPOR'DA YÖNETİMİN KOLTUĞU SALLANIYOR
Trabzonspor yönetimi, şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda zirveden 13 puan geride kalınca tepkilerin odağında yer aldı.
Trabzonspor'da '50'nci yılda şampiyonluk' parolasıyla göreve soyunan bordo mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ve yönetiminin, görev süresinin son yılında da takımın başarısız sonuçları sürdürmesi nedeniyle istifası isteniyor.
2015 yılında başkanlığa seçilen Muharrem Usta döneminde bordo-mavililer hedeflediği zirvenin gerisinde kaldı. Usta yönetimi, 2015-16 sezonun 13'üncü haftasında 17 puanla 9'uncu sırada aldığı takımla söz konusu sezonu 40 puanla 12'nci sırada tamamladı. 50'nci yılda şampiyonluk hedefi koyan Usta ve yönetimi, 2016-17 sezonunda da zirvenin uzağında kalırken, söz konusu sezonu topladığı 51 puanla 6'ncı sırada tamamladı.
50'İNCİ YILDA ZİRVE İLE PUAN FARKI 13
Trabzonspor yönetimi, kuruluşunun 50'nci yılı olan ve zirve hedefi koyduğu 2017-18 sezonunda geride kalan 22 haftada da hüsran yaşadı. Büyük umutlarla başlanılan söz konusu sezonda bordo-mavililer 22'nci hafta itibariyle 33 puan topladı, zirvenin 13 puan gerisinde kaldı. Bunun üzerine ise özellikle de son 6 maçtan galibiyet alınamaması nedeniyle taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.
USTA DÖNEMİ KARNE ZAYIF
Trabzonspor, 6 Aralık 2015'te göreve seçilen başkan Muharrem Usta döneminde toplamda 77 lig maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 20 beraberlik ve 28 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 107 puan toplayabilen Trabzonspor, 124 puanı ise hanesine yazdıramadı.
AVRUPA VE KUPADA DA YOK
Bordo-mavililer, Usta döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda da beklentilere cevap vermedi. Usta döneminde Avrupa Kupaları'na katılamayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'na ise 2015-16 sezonunda son 16 turunda, 2016-17 sezonunda grup aşamasında, 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda veda etti.
YEREL GAZETELERDEN İSTİFA ÇAĞRISI
Yerel gazeteler de 5 maçlık beraberlik serisinin ardından 22'nci haftada Trabzonspor'un sahasında Medipol Başakşehir'e mağlup olmasının ardından yönetime 'bırakın gidin' çağrısında bulundu. Karadeniz Gazetesi, "Anlayın artık istenmiyorsunuz, kapı dışarı" ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, "Yeter artık ağlatmayın, bırakın gidin" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Son nokta Gazetesi, "Seri sonu!", "Adebayor attı, bizimkiler baktı, Trabzonspor'un 12 maçlık yenilmezliği bitti" yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, "Arıza büyük!", "Trabzonspor tel tel dökülüyor, Avrupa treni elden kaçıyor" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: haberinburada
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