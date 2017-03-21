

Devre arası transfer döneminde Marsilya'dan bir teklif alıp almadığı sorulan Aurelien Chedjou gülerek "Fransız kulüpleriyle bağlantı kurmadım. İngiliz kulüpleriyle, Southampton ve Swansea ile bir görüşme oldu.



Şu ana kadar bir gelişme yok. Buradaki (Galatasaray) maceram Haziran ayında sona erecek. Daha sonra başka yerlerde yeni maceralar yaşamayı umuyorum" şeklinde konuştu.



"KARİYERİMİN ÖZETİ, BİR SMS..."







Kariyerindeki kırılma noktasının sorulması üzerine Aurelien Chedjou, Lille'e transferinin kırılma anı olduğunu ve bunun da bir SMS ile gerçekleştiğini "Kariyerimdeki kırılma aınını Lille A 2 takımı hocası Plancque Pascal'dan aldığım SMS olarak özetleyebilirim" ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah