Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

Sezon Finaline Sevişme Sahnesi Damga Vurdu!

SEZON FİNALİNE SEVİŞME SAHNESİ DAMGA VURDU!

Ateşli sahneleriyle ünlenen "Fi"nin sezon finaline Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurdu.

Tarih : 17 Haziran 2017, 09:34
Puan Ver : Sezon Finaline Sevişme Sahnesi Damga Vurdu!(7/10)9


Ateşli sahneleriyle ünlenen "Fi"nin sezon finaline Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurdu.



Ateşli sahneleriyle meşhur olan internet dizisi "Fİ", 12'inci bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin sezon finalinde yaşanan sevişme sahnesi ise sezon finaline damgasını vurdu. Cüretkar sahneleriyle sık sık gündeme gelen dizi namına yaraşır bir sezon finali yapmış oldu.



SEVİŞME SAHNESİYLE FİNAL YAPTI



Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı "Duru" moralman çökmüş halde, Ozan Güven'in canlandırdığı "Can"ın evine geldi. Karşısında Duru'yu gören Can, yaşadığı ufak şaşkınlığın ardından "Nihayet" diyerek Duru'yu kollarının arasında alıp sevişmeye başladı. Sevişme sahneleriyle ünlenen "Fi", sezonu yine ateşli bir sahnesiyle kapattı.








Etiketler: Sezon  Finaline  Sevişme  Sahnesi  Damga  Vurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER