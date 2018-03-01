SEZON BAŞINDA ALINAN FUTBOLCUNUN BİLETİNİ KESTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 maç daha oynaması halinde sözleşmesi uzayacak Latovlevici'yi gözden çıkardı.
Türkiye Kupası'nda Akhisar önünde Galatasaray'ın en kötüsü olarak göze çarpan Latovlevici şansını neredeyse sıfırladı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, Nagatomo'nun gelişiyle yedeğe düşen Rumen oyuncuya, Nagatomo'nun sakat ya da cezalı olmaması halinde Terim tarafından kolay kolay forma verilmeyeceği öğrenildi.
YILLIK 750 BİN EURO KAZANIYOR
Sezon başında Kardemir Karabük'ten transfer edilen ve yıllık 750 bin Euro kazanan Latovlevici'nin, sözleşme gereği 18 maç oynaması halinde kontratı otomatikman uzayacak. Hem Terim hem de yeni yönetim, önünde 4 maç kalan Latovlevici'yle devam etmek istemiyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- İran, Dolarla İthalatı Yasakladı
- Orka Holding'e, Türk Olduğu İçin Kredi Vermeyen Bankanın Müdiresi Kovuldu
- Başbakan'dan Kobi'lere Destek Müjdesi: 40 Milyon Sınırı 125 Milyon Tl'ye Çıkacak
- Başbakan Yıldırım: Ocak'ta Türkiye'de 9 Bin 631 Şirket Kuruldu
- Yaz Saati Uygulamasında Elde Edilen Tasarruf, 800 Milyon Lirayı Aştı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı
- Abd'li Senatör İsrail'in Savaş Planını Açıkladı: Bir Sonraki Savaş Güney Lübnan'da Olacak
- Genç Kız Tacizciyi Önce Dövdü, Sonra Polise Teslim Etti
- Tır, Otobüsü Ortadan İkiye Böldü!
- Oğlunu Öldüren Üvey Babadan Şaşırtan Savunma: Örümcek Zannettim!
Bu Haberle İlgili Yorumlar