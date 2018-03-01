Türkiye Kupası'nda Akhisar önünde Galatasaray'ın en kötüsü olarak göze çarpan Latovlevici şansını neredeyse sıfırladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Nagatomo'nun gelişiyle yedeğe düşen Rumen oyuncuya, Nagatomo'nun sakat ya da cezalı olmaması halinde Terim tarafından kolay kolay forma verilmeyeceği öğrenildi.

YILLIK 750 BİN EURO KAZANIYOR

Sezon başında Kardemir Karabük'ten transfer edilen ve yıllık 750 bin Euro kazanan Latovlevici'nin, sözleşme gereği 18 maç oynaması halinde kontratı otomatikman uzayacak. Hem Terim hem de yeni yönetim, önünde 4 maç kalan Latovlevici'yle devam etmek istemiyor.

Kaynak: haberinburada