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sezen aksu'ya terör şoku: ifade verdi

SEZEN AKSU'YA TERÖR ŞOKU: İFADE VERDİ

Şarkıları dillere peleseng olmuş müziğin minik serçesi Sezen Aksu hakkında şok iddia. Sezen Aksu dün terör savcısına ifade verdi.

Tarih : 10 Ekim 2015, 10:06
Puan Ver : Sezen Aksu'ya Terör Şoku: İfade Verdi(10/10)11


Yılların santçısı Sezen Aksu gündeme şok bir şekilde oturdu. hayranlarını üzen haber sabah saatlerinde geldi. Aksu savcı tarafından ifadeye çağırılınca şoke eden gerçekler ortaya çıktı. İşte Minik Serçenin ifadesinin alınmasının sebepi:



Minik Serçe Sezen Aksu Hapse Mi Girecek? Minik Serçe lakaplı sanatçılarımızdan Sezen Aksu, Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Sezen Aksu hakkında Üsküdar Abdullahağa Mahallesi'nde bulunan evinde tadilat yaptırdığı gerekçesiyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından şikayette bulunuldu. Minik Serçe Sezen Aksu hapse mi girecek?



Minik Serçe lakaplı sanatçılarımızdan Sezen Aksu, Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Sezen Aksu hakkında Üsküdar Abdullahağa Mahallesi'nde bulunan evinde tadilat yaptırdığı gerekçesiyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından şikayette bulunuldu. Minik Serçe Sezen Aksu hapse mi girecek? Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne geldi. Sanatçı Kaçakçılık, Mali ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Yusuf İltar'a şüpheli sıfatıyla yaklaşık 1 saat ifade verdi.

 








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