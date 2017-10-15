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Sezen Aksu'nun oğlunun çalınan cipi, terk edilmiş olarak bulundu!

SEZEN AKSU'NUN OĞLUNUN ÇALINAN CİPİ, TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU!

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'in Levent'teki evinin önünden çalınan cipi, Sultangazi'de terk edilmiş olarak bulundu.

Tarih : 15 Ekim 2017, 00:30
Puan Ver : Sezen Aksu'nun Oğlunun Çalınan Cipi, Terk Edilmiş Olarak Bulundu!(10/10)6

Mithat Can Özer'in evinin önünden çalınan cipi, Sultangazi'de bulundu.

KAPININ ÖNÜNDEN ÇALMIŞLARDI

Levent'te oturan Mithan Can Özer'in evi geçtiğimiz günlerde hırsızların hedefi haline gelmişti. İçeri giren hırsızlar, kontak anahtarını aldıkları lüks cipi, park halinde durduğu kapının önünden çalıştırarak çalmışlardı.

TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Çalınan cip Sultangazi ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Vatandaşlar tarafından polise ihbar edilen araç, bir çekiciyle Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Araçta yapılan parmak izi incelemesinde yabancı parmak izine rastlanmadığı öğrenildi.

HIRSIZLAR ARANIYOR

Sezen Aksu'nun oğlu Mithan Can Özer'in evine hırsızlık için girerek çaldıkları kontak anahtarı ile aracı çalan kişilerin kim olduğu araştırılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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