

"Bunlar benim son istanbul konserlerim" diyen Aksu, yaptığı duygusal konuşmayla hem kendi ağladı, hem de hayranlarını ağlattı…







"Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Üretmeye devam edeceğim fakat daha önceden söz verdiğim birkaç konseri de yaptıktan sonra sahneye veda ediyorum. İstanbul'da son konserim. Bugün 40 yılın anısına burada benimle olduğunuz için şükranla doluyum." diyen Aksu, sözlerine bir şarkısının dizeleriyle devam etti.







O şarkı, aksu'nun belki de hayatının özeti olan "Hayat sana teşekkür ederim" şarkısıydı;







"Benim oyuncak bebeğim olmadı, kendimi bildim bileli şarkı söyledim. Alkışı sevdim. Kadınları, erkekleri, romanları, özellikle de başkaldıranları çok sevdim. Hayat sana teşekkür ederim…"