SEZEN AKSU VE TARKAN'DAN DÜET: CEYLAN
Pop müziğin güçlü isimleri Sezen Aksu ile Tarkan, ilk kez bir albümde düet yaptı.
Türk müziğinin dev isimlerini bir araya getiren Yaşar Gaga, ‘Alakasız Şarkılar' projesiyle bir ilke imza attı. Daha önce birçok albümde bir araya gelen Sezen Aksu ve Tarkan ilk kez düet yaptı.
Sözü ve müziği Aksu'ya ait olan ‘Ceylan' isimli şarkıyı ikili albüm için seslendirdi. ‘Alakasız Şarkılar'a çıkış parçası için seçim yapılamayınca bir şarkı daha eklendi. Tarkan ve Aksu düetinin yanında Serkan Kaya'nın ‘Bi Cacık Olmaz' şarkısı da müzikseverlerin beğenisine sunuldu. İki şarkı da albüm çıkmadan önce bugün dijital platformlarda satışa sunuldu.
DEV İSİMLER
Poll Production etiketiyle çıkacak olan albümde, Nazan Öncel, Serdar Ortaç, Sertab Erener, Hande Yener, Göksel, Özkan Uğur, Dilber Ay, Kenan Doğulu, Kibariye ve Aşkın Nur Yengi gibi sanatçılar Gaga'nın seçtikleri şarkıları okudu. 3.5 senede tamamlanan albüm yakında raflardaki yerini alacak.
‘CEYLAN'
Ah yüreğimde dört nala atlar
Atların sağrısında kanatlar
Sağ yanım boydan boya Mezopotamya
Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar
Gözlerime astılar seni
Ceylanım kör oldum ben
Ne havan topu ne mermi
Senle vuruldum ben
Ah gözümün yaşı sel Selanik
Diyarbekir'e bir türkü selalık
Gezme ceylan bu dağlarda gezme
Gece gerdanlık gündüz mezarlık
kaynak:karnaval
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