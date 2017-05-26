

Türk müziğinin dev isimlerini bir araya getiren Yaşar Gaga, ‘Alakasız Şarkılar' projesiyle bir ilke imza attı. Daha önce birçok albümde bir araya gelen Sezen Aksu ve Tarkan ilk kez düet yaptı.



Sözü ve müziği Aksu'ya ait olan ‘Ceylan' isimli şarkıyı ikili albüm için seslendirdi. ‘Alakasız Şarkılar'a çıkış parçası için seçim yapılamayınca bir şarkı daha eklendi. Tarkan ve Aksu düetinin yanında Serkan Kaya'nın ‘Bi Cacık Olmaz' şarkısı da müzikseverlerin beğenisine sunuldu. İki şarkı da albüm çıkmadan önce bugün dijital platformlarda satışa sunuldu.



DEV İSİMLER



Poll Production etiketiyle çıkacak olan albümde, Nazan Öncel, Serdar Ortaç, Sertab Erener, Hande Yener, Göksel, Özkan Uğur, Dilber Ay, Kenan Doğulu, Kibariye ve Aşkın Nur Yengi gibi sanatçılar Gaga'nın seçtikleri şarkıları okudu. 3.5 senede tamamlanan albüm yakında raflardaki yerini alacak.



‘CEYLAN'



Ah yüreğimde dört nala atlar



Atların sağrısında kanatlar



Sağ yanım boydan boya Mezopotamya



Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar



Gözlerime astılar seni



Ceylanım kör oldum ben



Ne havan topu ne mermi



Senle vuruldum ben



Ah gözümün yaşı sel Selanik



Diyarbekir'e bir türkü selalık



Gezme ceylan bu dağlarda gezme



Gece gerdanlık gündüz mezarlık







kaynak:karnaval