Chp'den Fikri Sağlar Kararı
Tusaş'tan 292 Milyon Dolarlık İmza
Bülent Ersoy Çığlık Çığlığa Hastaneye Kaldırıldı
Transferde Sürpriz İsim: Vlad Chiriches!
Dicle'de Çatışma: 2 Asker Yaralandı
Sezen Aksu Ve Tarkan'dan Düet: Ceylan
Beşiktaş Caner Erkin İçin Inter'le Anlaştı
Mısır'da Kiliseye Silahlı Baskın!
İran'dan Trump'ı Kızdıracak Açıklama: '3. Yeraltı Füze Fabrikası'
İzmir'de Terör Operasyonu
Ramazan Öncesi Fiyatlar Belli Oldu
Ülker Hisselerinde Hareketli Dakikalar
Cinsel Sorun Yaşayanların Yüzünü Güldürüyor
Sizde De Bu Belirtiler Varsa Doktora Başvurunuz!
Şeker Hastaları İftar Ve Sahur Arasında Bol Bol Tüketin!
Çift Başlı Bebek Dünyaya Geldi!
Tüm Dünyanın Dikkati O Kasabada! Sokağa X-Ray Konuldu
Gürcistan'da Fetö Okulu Yöneticisine Tutuklama
Kılıçdaroğlu'ndan Myk'da 'meclis'i Tıkayın' Talimatı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan 'yeni Seçim Sistemi' Açıklaması

sezen aksu ve tarkan'dan düet: ceylan

SEZEN AKSU VE TARKAN'DAN DÜET: CEYLAN

Pop müziğin güçlü isimleri Sezen Aksu ile Tarkan, ilk kez bir albümde düet yaptı.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 13:26
Puan Ver : Sezen Aksu Ve Tarkan'dan Düet: Ceylan(5/10)4



Türk müziğinin dev isimlerini bir araya getiren Yaşar Gaga, ‘Alakasız Şarkılar' projesiyle bir ilke imza attı. Daha önce birçok albümde bir araya gelen Sezen Aksu ve Tarkan ilk kez düet yaptı.



Sözü ve müziği Aksu'ya ait olan ‘Ceylan' isimli şarkıyı ikili albüm için seslendirdi. ‘Alakasız Şarkılar'a çıkış parçası için seçim yapılamayınca bir şarkı daha eklendi. Tarkan ve Aksu düetinin yanında Serkan Kaya'nın ‘Bi Cacık Olmaz' şarkısı da müzikseverlerin beğenisine sunuldu. İki şarkı da albüm çıkmadan önce bugün dijital platformlarda satışa sunuldu.



DEV İSİMLER



Poll Production etiketiyle çıkacak olan albümde, Nazan Öncel, Serdar Ortaç, Sertab Erener, Hande Yener, Göksel, Özkan Uğur, Dilber Ay, Kenan Doğulu, Kibariye ve Aşkın Nur Yengi gibi sanatçılar Gaga'nın seçtikleri şarkıları okudu. 3.5 senede tamamlanan albüm yakında raflardaki yerini alacak.



‘CEYLAN'



Ah yüreğimde dört nala atlar

Atların sağrısında kanatlar

Sağ yanım boydan boya Mezopotamya

Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar



Gözlerime astılar seni

Ceylanım kör oldum ben

Ne havan topu ne mermi

Senle vuruldum ben



Ah gözümün yaşı sel Selanik

Diyarbekir'e bir türkü selalık

Gezme ceylan bu dağlarda gezme

Gece gerdanlık gündüz mezarlık



 



kaynak:karnaval









Etiketler: Sezen  Aksu  Ve  Tarkan  Dan  Düet  Ceylan    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER